У стадиона "Лужники" ограничили движение транспорта накануне матча Хорватия - Англия

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ограничения в движении транспорта введены 10 и 11 июля в Хамовниках в центре Москвы в связи с матчем полуфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии, который пройдет в среду на стадионе "Лужники".

"10 и 11 июля в Хамовниках автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, в эти же дни закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Кроме того, во вторник и среду ряд улиц доступен для проезда только владельцам разрешений - местным жителям: Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до проектируемого проезда №2309).

Также только по спецразрешениям можно проехать на улицу Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), Погодинскую (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), Савельева, Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенскую набережную.

Кроме того, введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на 3-й Фрунзенской улице, улицах Доватора и Ефремова.