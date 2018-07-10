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У стадиона "Лужники" ограничили движение транспорта накануне матча Хорватия - Англия

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ограничения в движении транспорта введены 10 и 11 июля в Хамовниках в центре Москвы в связи с матчем полуфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии, который пройдет в среду на стадионе "Лужники".

"10 и 11 июля в Хамовниках автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, в эти же дни закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

Кроме того, во вторник и среду ряд улиц доступен для проезда только владельцам разрешений - местным жителям: Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Ефремова (от Хамовнического Вала до проектируемого проезда №2309).

Также только по спецразрешениям можно проехать на улицу Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой), Погодинскую (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), Савельева, Усачева (от Хамовнического Вала до пересечения с Трубецкой улицей), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенскую набережную.

Кроме того, введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на 3-й Фрунзенской улице, улицах Доватора и Ефремова.

Теги: Москва, ЧМ-2018
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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МексикаМексика32016
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