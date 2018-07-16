Вторая участница акции на финальном матче ЧМ-2018 получила 15 суток ареста

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ольга Курачева - вторая участница несанкционированной акции группы Pussy Riot в финале ЧМ-2018 в Лужниках, выбежавшая на поле во время матча Франция - Хорватия, получила 15 суток административного ареста.

Ей также запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

В суде Курачева не признала свою вину, обратив внимание, что не оказывала сопротивления при задержании. Ее адвокат Николай Васильев заявил, что считает назначенное наказание слишком жестким и намерен его обжаловать.

"15 суток - это много. Суд не учел смягчающих вину обстоятельств, даже не рассмотрел их. Будем обжаловать", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее аналогичное наказание получила вторая участница акции - Вероника Никульшина. Свой поступок она объяснила борьбой "с произволом и с тем, что Россия - для грустных". "Я очень люблю, когда карнавал. Представляете, сейчас все уедут, и будет грустно, карнавал закончится. А я так не хочу, я люблю, когда весело, когда вечеринка", - сказал она.

Никульшина также отметила, что участвовала в акции, чтобы лично выказать свою позицию относительно ситуации стране. "Я хотела показать несогласие с действиями силовых структур и на этом, пожалуй, все", - резюмировала девушка.

Она рассказала, что преодолеть полицейские кордоны и пройти на стадион "нам помогла магия и гроза, удивительное явление природы, которое помогает всякому волшебству случаться".

15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Игра была приостановлен, молодых людей удалили с поля. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова.