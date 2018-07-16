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Вторая участница акции на финальном матче ЧМ-2018 получила 15 суток ареста

Есть обновление от 22:25

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ольга Курачева - вторая участница несанкционированной акции группы Pussy Riot в финале ЧМ-2018 в Лужниках, выбежавшая на поле во время матча Франция - Хорватия, получила 15 суток административного ареста.

Ей также запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

В суде Курачева не признала свою вину, обратив внимание, что не оказывала сопротивления при задержании. Ее адвокат Николай Васильев заявил, что считает назначенное наказание слишком жестким и намерен его обжаловать.

"15 суток - это много. Суд не учел смягчающих вину обстоятельств, даже не рассмотрел их. Будем обжаловать", - сказал он "Интерфаксу".

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Ранее аналогичное наказание получила вторая участница акции - Вероника Никульшина. Свой поступок она объяснила борьбой "с произволом и с тем, что Россия - для грустных". "Я очень люблю, когда карнавал. Представляете, сейчас все уедут, и будет грустно, карнавал закончится. А я так не хочу, я люблю, когда весело, когда вечеринка", - сказал она.

Никульшина также отметила, что участвовала в акции, чтобы лично выказать свою позицию относительно ситуации стране. "Я хотела показать несогласие с действиями силовых структур и на этом, пожалуй, все", - резюмировала девушка.

Она рассказала, что преодолеть полицейские кордоны и пройти на стадион "нам помогла магия и гроза, удивительное явление природы, которое помогает всякому волшебству случаться".

15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле. Игра была приостановлен, молодых людей удалили с поля. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова.

Финал чемпионата мира-2018

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Теги: Pussy Riot, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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