Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей Олимпиады в женском одиночном катании.

По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка Европы заработала 239,57 балла.

Серебряную медаль завоевала еще одна представительница России, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева – 238,26.

При этом, за произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов – по 156,65. Но у Загитовой был лучше результат в короткой программе.

Обладательницей бронзовой награды стала канадка Кэйтлин Осмонд – 231,02.

Россиянка Мария Сотскова заняла восьмое место - 198,10 балла.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России появилась первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Пхенчхане. В настоящий момент в активе команды одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.