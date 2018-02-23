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Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018

Есть обновление от 08:42

Обладательницей серебряной медали стала Медведева

Фигуристка Загитова принесла России первое золото Олимпиады-2018
Алина Загитова исполнила произвольную программу на Олимпийских играх
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей Олимпиады в женском одиночном катании.

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По сумме короткой и произвольной программ действующая чемпионка Европы заработала 239,57 балла.

Серебряную медаль завоевала еще одна представительница России, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева – 238,26.

При этом, за произвольную программу россиянки получили одинаковое количество баллов – по 156,65. Но у Загитовой был лучше результат в короткой программе.

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Обладательницей бронзовой награды стала канадка Кэйтлин Осмонд – 231,02.

Россиянка Мария Сотскова заняла восьмое место - 198,10 балла.

Таким образом, в копилке олимпийской команды России появилась первая награда высшего достоинства на Олимпиаде в Пхенчхане. В настоящий момент в активе команды одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, фигурное катание
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