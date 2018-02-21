CAS назначил дату рассмотрения дела Крушельницкого

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) определился с датой рассмотрения дела российского керлингиста Александра Крушельницкого, в организме которого обнаружены следы запрещенного вещества мельдония.

Как сообщается на сайте организации, дело будет рассмотрено 22 февраля в 14:00 по местному времени (8:00 мск).

Что случилось

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

В понедельник стало известно, что антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировал дело Крушельницкого. Во вторник было объявлено, что положительный результат дала не только проба "А", но и проба "Б".

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.