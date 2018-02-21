Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Онлайны Весь спорт
Поиск
Хоккей с шайбой10:40Мужчины, Россия - Норвегия, Четвертьфинал #2онлайнподробнее
Фристайл08:35Мужчины, ски-кросс, Финалы  КанадаШвейцарияРоссияподробнее
Хоккей с шайбой10:40Женщины, Финляндия - Россия, Матч за 3-е место  Финляндияподробнее
Лыжные гонки13:30Мужчины, командный спринт, свободный стиль, Финал  НорвегияРоссияФранцияподробнее
Конькобежный спорт14:00Женщины, 2400 м, командная гонка преследования, Финал  ЯпонияНидерландыСШАподробнее
Конькобежный спорт14:00Мужчины, 3200 м, командная гонка преследования, Финал  НорвегияЮжная КореяНидерландыподробнее
Бобслей14:40Женщины, экипажи-двойки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияСШАКанадаподробнее

CAS назначил дату рассмотрения дела Крушельницкого

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) определился с датой рассмотрения дела российского керлингиста Александра Крушельницкого, в организме которого обнаружены следы запрещенного вещества мельдония.

Как сообщается на сайте организации, дело будет рассмотрено 22 февраля в 14:00 по местному времени (8:00 мск).

Что случилось

В воскресенье штаб российской делегации на Олимпиаде получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако имя спортсмена официально до сих пор не названо. В то же время в СМИ появились сообщения о том, что речь идет об Александре Крушельницком, который в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте.

В понедельник стало известно, что антидопинговый отдел спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировал дело Крушельницкого. Во вторник было объявлено, что положительный результат дала не только проба "А", но и проба "Б".

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, керлинг, Александр Крушельницкий
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
ЦСКА - "Црвена Звезда". ОнлайнЦСКА - "Црвена Звезда". Онлайн
В Москве проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
Интерпол отказался объявлять Родченкова в розыскИнтерпол отказался объявлять Родченкова в розыск
Как сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник, Интерпол усмотрел в деле информатора ВАДА политикуПодробнее
Олимпийский онлайн. День 13-йОлимпийский онлайн. День 13-й
Приучившие к олимпийским успехам лыжники из РФ вновь выходят на старты; рассчитываем на медали и в других дисциплинах - например, в женском хоккееПодробнее
Российские лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро ОИ в командном спринтеРоссийские лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро ОИ в командном спринте
Теперь в активе олимпийской команды России четыре серебряных и девять бронзовых медалейПодробнее
Российские хоккеисты разгромили команду Норвегии и вышли в полуфинал ОИРоссийские хоккеисты разгромили команду Норвегии и вышли в полуфинал ОИ
В 1/2 финала отечественная команда встретится с ЧехиейПодробнее
Россия - Норвегия. ОнлайнРоссия - Норвегия. Онлайн
Российские хоккеисты сыграют в четвертьфинале олимпийского турнираПодробнее
Российский фристайлист Ридзик завоевал бронзу ОИ в ски-кроссеРоссийский фристайлист Ридзик завоевал бронзу ОИ в ски-кроссе
Теперь в активе российской олимпийской команды три серебряные и девять бронзовых медалейПодробнее
Загитова выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде с рекордом мираЗагитова выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде с рекордом мира
Второй стала Медведева, мировые рекорды пали один за другимПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Медальный зачет
Страна
Норвегия1311933
Германия127524
Канада95721
Нидерланды66416
США64616
Франция54514
Швеция4408
Австрия42410
Южная Корея4329
Италия3249
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
СпортИнтерпол отказался объявлять Родченкова в розыскМосква"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозовВ РоссииПутин 1 марта огласит послание Федеральному СобраниюСпортРоссийские хоккеисты разгромили команду Норвегии и вышли в полуфинал ОИВ РоссииИсточник сообщил о растрате похищенных в МДТ 45 млн руб. на предметы роскошиСпортЗагитова выиграла короткую программу фигуристок на Олимпиаде с рекордом мира

Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи

Россельхознадзор пригрозил частичным запретом поставок молочной продукции из Белоруссии

Семейная пара из Волгоградской области спустя семь лет нашла своего ребенка в интернате

Команда России завершила очередной день ОИ с 13 медалями в копилке

Школу в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара

В МГУ на нашли повода для беспокойства из-за размещения рядом с вузом фан-зоны ЧМ-2018

В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призыву

В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призывуВ военном ведомстве напомнили, что, как и раньше, на военную службу сроком в 1 год призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет Подробнее

Авария на подстанции оставила без электричества около 3 тыс. жителей Краснодара

Немецкие бобслеистки выиграли Олимпиаду в соревновании двоек

В ФСБ назвали подрядчиков из коммерческих фирм фигурантами дела о хищениях в ДМТ

Порошенко назначил нового главу "Укроборонпрома"

Портфель иностранных заказов на военную продукцию РФ превысил $50 млрд

Норвежские конькобежцы выиграли Олимпиаду в командной гонке преследования

Чайка заявил о деградации в России следственных органов

Хоккеисты сборной Германии победили Швецию в четвертьфинале ОИ

Стали известны все полуфиналисты мужского турнира Подробнее

В Минкультуры пообещали в срок закончить строительство новой сцены МДТ

Мужская сборная Канады по хоккею вышла в 1/2 финала Олимпиады

Минфин рассказал о проекте трехуровневой системы регулирования иностранных страховщиков

В Сбербанке задумались об открытии "исламских окон" в отделениях

Broadcom ухудшила предложение о покупке Qualcomm после ее заявки на покупку NXP

Специалисты 16 часов искали потерявшийся на дороге радиоактивный контейнер в ЯНАО

Ушел из жизни американский христианский проповедник Билли Грэм

"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в Новороссийске

"Транснефть" сообщила в ФСБ о проблемах с отгрузкой в НовороссийскеВ компании заявляют, что по вине капитана порта, действующего в интересах танкера "Пенелопа", с 31 января фактически заблокирована работа порта Подробнее
ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+