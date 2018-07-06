ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00онлайнQF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00

Уругвай - Франция. Онлайн

В Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России

Уругвай - Франция. Онлайн
Болельщики у стадиона "Нижний Новогород"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

В России стартуют матчи второго раунда плей-офф чемпионата мира по футболу

Стартовые составы команд!

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Кстати, в 1988 году Бышовец привел олимпийскую сборную СССР к триумфу на Играх в Сеуле. В финале советские футболисты одолели саму Бразилию!
 

Наш постоянный эксперт, экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец дал такие прогнозы на сегодняшние матчи:

В 21:00 сегодня в Казани пройдет еще один четвертьфинальный матч ЧМ-2018: Бразилия - Бельгия.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде сегодня и начнется в 17:00 по московскому (да и по нижегородскому тоже) времени!

"Интерфакс" поздравляет вас со стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира в России и предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала Уругвай - Франция!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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