Уругвай - Франция. Онлайн

В России стартуют матчи второго раунда плей-офф чемпионата мира по футболу
Стартовые составы команд!
Представляем стартовые составы #URU и #FRA— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 6, 2018
Потери команд:
🇺🇾Кавани (травма)
🇫🇷Матюиди (дисквалификация) pic.twitter.com/7kXPN0xGG5
Кстати, вы тоже можете проголосовать
#URU vs #FRA— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 6, 2018
Вы за кого?#URUFRA
Кстати, в 1988 году Бышовец привел олимпийскую сборную СССР к триумфу на Играх в Сеуле. В финале советские футболисты одолели саму Бразилию!
Наш постоянный эксперт, экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец дал такие прогнозы на сегодняшние матчи:
Бышовец назвал фаворитов пятничных матчей 1/4 финала ЧМ-2018 https://t.co/2m0eIzKd61— Интерфакс (@interfax_news) July 6, 2018
В 21:00 сегодня в Казани пройдет еще один четвертьфинальный матч ЧМ-2018: Бразилия - Бельгия.
Игра пройдет в Нижнем Новгороде сегодня и начнется в 17:00 по московскому (да и по нижегородскому тоже) времени!
"Интерфакс" поздравляет вас со стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира в России и предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала Уругвай - Франция!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!