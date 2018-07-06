Чемпионат Мира по футболу 2018

6 июля 16:00

Уругвай - Франция. Онлайн

В Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России Подробнее

6 июля 12:03

Путин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018

Президент РФ назвал чемпионат мира по футболу в РФ эмоциональным и полным сюрпризов турниром Подробнее

5 июля 14:28

В Москве откроют вторую фан-зону ЧМ

Она заработает возле стадиона "Спартак" с 7 июля Подробнее

5 июля 09:41

Российские футболисты не получат денег от государства за выступление на ЧМ

Премии положены только в том случае, если сборная займет призовое место Подробнее

4 июля 15:54

В Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша сборной на ЧМ-2018

Возможной датой выходного в комитете Госдумы по физкультуре и спорту назвали 16 июля, отметив, что это решение находится в компетенции главы государства Подробнее

4 июля 10:56

В Московском метро составили список самых необычных вопросов от гостей ЧМ-2018

Иностранные болельщики интересовались "где спит Ленин", "где площадь с собачками" и предлагали выйти замуж Подробнее

4 июля 01:49

1/8 финала ЧМ-2018. Обобщение

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в России Подробнее

3 июля 23:57

Сборная Англии победила Колумбию в матче 1/8 финала ЧМ-2018